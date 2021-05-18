Саммит РФ-США может принять одна из европейских столиц

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет одна из европейских столиц, если будет достигнута сама договоренность о саммите, заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Окончательной договоренности нет, но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц", - сказал он журналистам в Москве, комментируя, в частности, появившиеся накануне сообщения, что Швейцария обсуждается в качестве одного из мест проведения саммита РФ-США.

Рябков сообщил, что "целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США".

"И мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум для того, чтобы предоставить самые комфортные условия", - добавил замминистра.

Он отметил, что "когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место".

"У нас главное пока до конца не отработано. Я думаю, что еще какое-то время понадобится прежде, чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим", - заявил Рябков.