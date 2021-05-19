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Кредиторы подрядчика Минобороны "Тантала" решили его обанкротить

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Кредиторы ПАО "Тантал" (Саратов, находится в процедуре наблюдения) проголосовали за обращение в суд с ходатайством о признании предприятия банкротом, говорится в материалах на портале Федресурс. "Тантал" занимается производством электроники и средств связи по заказу Минобороны для систем вооружения.

В протоколе первого собрания кредиторов указано, что в реестр требований кредиторов к должнику включена задолженность "Тантала" в размере 1,075 млрд рублей, из которой 576 млн рублей (53,5%) - перед Промсвязьбанком, 207,2 млн рублей (19,3%) - перед Сбербанком, 210,5 млн рублей (19,6%) - перед банком "Уралсиб".

Банкротство "Тантала" инициировало в апреле 2019 года ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" с суммой требований к должнику 16,34 млн рублей. Арбитражный суд Саратовской области ввел процедуру наблюдения на "Тантале" в октябре 2020 года. Акции предприятия были исключены из листинга Мосбиржи.

"Тантал" на протяжении последних лет по ряду объективных и субъективных причин, связанных со снижением объемов выпуска спецпродукции, утерей рынка гражданской продукции, неэффективным управлением со стороны акционера, низкой загруженностью производственных мощностей и других причин находится в крайне тяжелом финансово-экономическом положении.

В отчетности "Тантала" говорится, что в 2019 году предприятие получило выручку 55,099 млн рублей (758,927 млн рублей в 2018 году), чистый убыток - 199,892 млн рублей (40,393 млн рублей годом ранее).

"Тантал" - научно-производственная холдинговая компания, объединяющая более двух десятков дочерних предприятий. Основным направлением деятельности "Тантала" является разработка и производство электроники и средств связи по заказу Министерства обороны для современных систем вооружения. Бенефициаром компании является председатель совета директоров ПАО "Тантал", генеральный конструктор Александр Ляшенко.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", 69,48% уставного капитала ПАО принадлежит ЗАО "Тантроникс", 74% уставного капитала которого принадлежит Ляшенко, 26% - Надежде Ляшенко.

Тантал Саратовскяа область Минобороны Александр Ляшенко Тантроникс

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