Завод-банкрот "Тантал" выставлен на повторные торги со сниженной на 10% ценой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Саратове производственный комплекс обанкротившегося ПАО "Тантал" выставлен на повторные торги со стартовой ценой 1,172 млрд рублей, сообщается на портале "Федресурс".

Заявки на участие принимаются до 31 мая, сама конкурентная процедура и подведение итогов назначены на 3 июня.

Начальная цена снижена на 10% по сравнению с ценой на первых торгах (1,3 млрд рублей), на которые не поступило заявок.

Производственный комплекс "Тантала" выставляется на торги единым лотом. В него входят, в том числе, движимое и недвижимое имущество, оборудование, транспорт, техника, объекты интеллектуальной собственности (патенты), 100% долей ООО "Тансвязь". Часть имущества (на сумму 402,7 млн рублей) находится в залоге у Промсвязьбанка, часть (на 226,2 млн рублей) - у банка "Уралсиб".

Саратовский "Тантал" был признан банкротом в июне 2021 года. В конце 2022 года в рамках банкротства завода были проданы его цеха в поселке Зоринский за 180,5 млн рублей. Производственную площадку приобрело ЗАО "Курганспецарматура" (находится под управлением АО "НПО "ЭМК") для развития здесь производства трубопроводной арматуры.

"Тантал" на протяжении нескольких лет перед банкротством находился в крайне тяжелом финансово-экономическом положении по ряду объективных и субъективных причин, связанных, в частности, со снижением объемов выпуска спецпродукции (электроника и средства связи), утерей рынка гражданской продукции, неэффективным управлением со стороны акционера, низкой загруженностью производственных мощностей.