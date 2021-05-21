Иностранные IT-ресурсы могут заблокировать за отказ открывать филиалы в РФ

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Авторы внесенного в Думу "закона о приземлении", обязывающего крупные иностранные IT-ресурсы открывать представительства в России, предлагают наказывать за его игнорирование целым рядом мер - начиная от запрета на поисковую выдачу и заканчивая полной блокировкой.

Как следует из законопроекта, если иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России откажутся открывать юридическое лицо на территории России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, к ним могут быть применены меры понуждения.

Самые жесткие связаны с полной или частичной блокировкой. Кроме того, авторы предлагают дать властям РФ право вводить запрет на поисковую выдачу, ограничивать прием платежей от пользователей из России. Также предлагается вводить запрет на распространение российской рекламы на ресурсе-нарушителе, и рекламы самого ресурса в России. Наконец, речь может идти об информировании пользователей из России о том, что ресурс нарушает законодательство, и запрете о сборе персональных данных.

Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал "Интерфаксу", что под требования данного законопроекта подпадают иностранные социальные сети и мессенджеры.

Кроме того, он пояснил, что положения проекта закона "относятся не к блогерам, а к владельцам ресурсов". "Аккаунт в социальной сети, страница в LiveJournal, канал в YouTube не являются самостоятельными ресурсами", - отметил глава комитета.

По его словам, "самостоятельными ресурсами, подпадающими под регулирование, являются сам LiveJournal, YouTube или сама социальная сеть, неважно Facebook, Twitter или Instagram".

"Закон о приземлении"

Как сообщалось, так называемый закон о приземлении был внесен в Думу ранее в пятницу группой депутатов и сенатором. Об этом "Интерфаксу" сообщил Хинштейн.

Согласно законопроекту, иностранное юрлицо, которое ведет деятельность в интернете на территории РФ, обязано разместить на своем сайте электронную форму для обращений российских граждан и организаций. Требования к этой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, занимающимся контролем и надзором в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Кроме того, такое лицо обязано зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами РФ.

Также оно обязано создать филиал или открыть представительство или учредить российское юридическое лицо и обеспечить функционирование на территории РФ филиала или представительства или российского юрлица.