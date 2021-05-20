Прокурор запросил до 19,5 лет колонии участникам перестрелки в "Москва-Сити"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Пресненском суде гособвинение запросило от 18,5 до 19,5 лет колонии строгого режима для двух участников перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити" в 2017 году, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она уточнила, что Магомеда Исмаилова прокурор попросил отправить в колонию на 19,5 года с ограничением свободы на два года и оштрафовать на 1 млн рублей. Эльдару Хамидову попросили назначить 18 лет и 6 месяцев колонии строгого режима также с ограничением свободы на 2 года и штрафом в 1 млн рублей.

Присяжные признали обоих виновными по ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК (хулиганские действия, хищение, незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, покушение на убийство двух и более лиц). По мнению присяжных, подсудимые не заслуживают снисхождения, так что суд суд может назначить им максимальное наказание.

Исмаилов и Хамидов руководили охраной экс-акционера "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева, который 17 ноября 2017 года приехал на юбилей к авторитетному бизнесмену Дмитрию Павлову в башне "Око" в "Москва-Сити". При попытке охранников башни заставить водителя Юшваева перепарковать его Maybach, произошла перестрелка. Погиб один человек, еще пятеро были ранены, в том числе сотрудник Росгвардии Дмитрий Якобсон.

Исмаилов, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, совладелец спортклуба "Скорпион", руководил охраной Юшваева, телохранитель Хамидов был его подчиненным.

Как сообщали в Генпрокуратуре, "вечером 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц находились на праздничном мероприятии в ресторане Башни" и без "значимого повода они вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками".

По версии обвинения, Исмаилов и его сопровождение освободили проезд для других автомобилей по просьбе охранников и оскорбили их. После чего, в ходе конфликта в холле здания Башни "Око" Исмаилов отдал команду достать оружие и сопровождавшие его лица открыли огонь из незарегистрированного огнестрельного оружия в сотрудников ФГУП "Охрана" и частного охранного предприятия, в результате чего трем лицам были причинены опасные для жизни огнестрельные ранения.

"Во время их эвакуации на верхние этажи здания, не удовлетворенный результатами стрельбы Исмаилов похитил принадлежащий одному из пострадавших пистолет марки "ПМ", передал его Хамидову, после чего они стали преследовать работников охраны. Обнаружив возле ресторана раненого мужчину, Хамидов и один из соучастников в упор выстрелили в него, после чего скрылись", - добавили в Генпрокуратуре.