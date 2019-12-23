Дело о перестрелке в "Москва-Сити" рассмотрят присяжные

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о перестрелке охранников и росгвардейцев в 2017 году в "Москва-Сити" в Пресненском суде рассмотрит коллегия присяжных. Ее начнут отбирать 23 декабря, сообщил "Коммерсантъ". О передаче дела присяжным просили оба подсудимых.

Обвиняемыми по делу проходят Магомед Исмаилов, бывший начальник охраны экс-акционера "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, совладелец спортклуба "Скорпион", а также его бывший подчиненный, телохранитель Эльдар Хамидов. По версии следствия, Исмаилов дал приказ открыть огонь. Обоим вменяют покушение на убийство двух и более человек, хулиганство и незаконный оборот оружия.

Обвиняемые почти полностью сменили состав адвокатов, пишет газета. Вину они не признают.

Обвинение в суде будет поддерживать прокурор Мария Семененко, которая была гособвинителем на процессах по делам об убийстве Анны Политковской и Бориса Немцова и в обоих случаях добилась обвинительных приговоров, напоминает издание.

В коллегии присяжных будет восемь заседателей и два запасных.

Перестрелка у башни "Око" в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Юшваев был среди гостей отмечавшего в башне юбилей бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик). Как пишет газета, водитель Юшваева припарковал его Maybach, перегородив вход в здание. Охранявшие вход в башню сотрудники ЧОПа пытались заставить его перепарковаться. Перестрелка началась, когда к конфликтующим подошли сотрудники центра специального назначения ФГУП "Охрана" Росгвардии, ветераны боевых действий Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев и охранники Юшваева. В перестрелке погиб один человек и пятеро были ранены, в том числе Якобсон.