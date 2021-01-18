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Следователю по делу о перестрелке в башне "Око" вменили давление на свидетелей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Арестованного в декабре 2020 года бывшего следователя московского управления СКР Левона Агаджаняна обвиняют в попытках фальсифицировать улики и оказывать давление на свидетелей по просьбе экс-акционера "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела.

17 ноября в башне "Око" в "Москва-Сити" отмечал юбилей "авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов (Павлик)", напоминает газета. На праздник пригласили больше 250 гостей, в том числе Юшваева, который приехал со своей охраной. Охраной руководили Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, считает следствие.

Водитель Юшваева припарковал его Maybach, перегородив вход в ресторан. Дежурившие у башни "Око" сотрудники ЧОПа попросили его перепарковаться, начался конфликт, в который вступили также охранники Юшваева и сотрудники центра специального назначения ФГУП "Охрана" Росгвардии. Началась перестрелка, которая сорвала праздник в ресторане. Погиб сотрудник ЧОПа Платон Койда, еще пять человек были ранены. Как пишет "Коммерсантъ", следствие установило, что приказ стрелять охранникам Юшваева дал Исмаилов.

20 ноября Левон Агаджанян принял в свое производство уголовное дело об этой перестрелке. По версии следствия, он из личной заинтересованности и по просьбе Юшваева превысил должностные полномочия, чтобы занизить роль Исмаилова и квалифицировать его действия по менее тяжкому составу преступления, пишет газета. Для этого он попытался изменить показания ряда свидетелей. 15 января 2018 года Агаджанян допросил Юшваева, и установил, что Исмаилов якобы был среди гостей юбилея и ничьей охраной не занимался. Затем эти показания опровергли другие свидетели, уточняет издание. 7 февраля 2018 года следователь предложил еще одному свидетелю исключить из показаний слов о том, что Исмаилов убирал за пояс предмет, похожий на оружие, и об участии охранников Юшваева в перестрелке. Свидетель отказался изменить показания и выразил готовность подтвердить их на очной ставке с Исмаиловым, тогда Агаджанян составил фальшивый рапорт об отказе этого свидетеля от очной ставки, говорится в материалах дела.

Также следствие выяснило, что Агаджанян проигнорировал показания свидетелей, которые не подтверждали его версию и угрожал одному из очевидцев уголовной ответственностью, если тот будет настаивать на своих словах.

В СК установили, что в мае 2018 года следователь уничтожил план-схему осмотра места происшествия и все записи о ее составлении и поменял местоположение найденных там гильз. Как пишет издание, он подменил пулю из тела убитого Койды, на другую, а также забыл забрать из больницы пули, извлеченные из росгвардейца Дмитрия Иванчева и чоповца Титаренко, поскольку их экспертиза заведомо поставила бы под сомнение его версию событий. Затем он записал в деле, что в Титаренко стреляли не из огнестрельного, а из травматического оружия, а следы пороха на одежде Якобсона, в которого стреляли почти в упор, объяснил тем, что спецназовец был инициатором перестрелки.

В результате инициаторами перестрелки Агаджанян представил сотрудников Росгвардии и чоповцев, а охранники Юшваева были признаны потерпевшими.

Защита спецназовцев добилась вмешательства в дело Генпрокуратуры и руководства СКР. У Агаджаняна дело забрали и передали в центральный аппарат СКР. Вскоре дело в отношении спецназовцев и охранников было закрыто за отсутствием состава преступления. Агаджанян из СК уволился.

Пресненский суд Москвы сейчас рассматривает дело Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Агаджаняну вменяют злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 285 УК), фальсификацию доказательств (часть 3 статьи 303 УК) и три эпизода привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК), сообщал в декабре Басманный суд.

Левон Агаджанян также участвовал в расследовании уголовных дел о массовой драке на Хованском кладбище в 2016 году и о нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в 2017 году.

Левон Агаджанян СКР Око Москва-Сити Магомед Исмаилов Эльдар Хамидов Гавриил Юшваев

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