Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

В бесланской школе №1 откроют центр профилактики терроризма

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Беслане откроют международный культурно-патриотический Центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1", сообщила пресс-служба главы и правительств в Северной Осетии.

Проект реставрации предусматривает консервацию сохранившихся частей школы, пострадавшей при взрывах, а также "воссоздание утраченных частей здания для устройства мемориально-исторического центра".

На реставрацию школы и строительство нового вспомогательного здания музея потребуется большен 220 млн рублей. Сдать объект предполагается в 2023 году.

В результате захвата заложников 1 сентября в этой школе и последовавшего штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Беслан. 15 лет

10
1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.В течение трех дней заложников держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды1 сентября 2004 года из девяти бесланских детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, поэтому многие родители привели с собой на линейку малышей2 сентября президент Ингушетии Руслан Аушев смог убедить террористов освободить 26 заложников - это были женщины с грудными детьмиПосле поступления сообщений о захвате заложников директор ФСБ Николай Патрушев отдал приказ о направлении в Беслан подразделений Центра специального назначения. Общая численность сотрудников ЦСН, задействованных в операции, составила более 250 человек. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, который был уничтожен российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году. Единственного взятого живым террориста – Нурпашу Кулаева – в 2006 году приговорили к пожизненному заключению.Через полгода после теракта родители погибших и пострадавших детей создали комитет "Матери Беслана", чтобы защитить память и права тех, кто пережил трагедиюЗахват здания школы террористами завершился штурмом 3 сентября. Операция сопровождалась ожесточенной перестрелкой и подрывом заложенных боевиками взрывных устройств.Рабочие готовят гробы для похорон первых из 333 убитых заложников, 5 сентября 2004 годаМемориальное кладбище "Город Ангелов", где похоронены жертвы трагедии
1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.
Беслан Северная Осетия

Новости по теме

Новости

Шойгу и министр обороны Армении провели вторые за сутки переговоры

Минэнерго опровергло информацию о сбоях в работе энергомоста в Крым

Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Правительство согласилось с правилами упоминания террористических организаций в СМИ

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%
Пандемия коронавируса

"Спутник V" могут начать исследовать на детях в ближайшие недели

Правительство поддержало глобальный запрет участия в нежелательных НПО

Правительство поддержало глобальный запрет участия в нежелательных НПО

Одна из четырех ниток энергомоста в Крым оказалась повреждена

Одна из четырех ниток энергомоста в Крым оказалась повреждена

МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

ЕС при выдаче кавказцев просил направлять их в колонии других регионов РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');