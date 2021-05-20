В бесланской школе №1 откроют центр профилактики терроризма

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Беслане откроют международный культурно-патриотический Центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1", сообщила пресс-служба главы и правительств в Северной Осетии.

Проект реставрации предусматривает консервацию сохранившихся частей школы, пострадавшей при взрывах, а также "воссоздание утраченных частей здания для устройства мемориально-исторического центра".

На реставрацию школы и строительство нового вспомогательного здания музея потребуется большен 220 млн рублей. Сдать объект предполагается в 2023 году.

В результате захвата заложников 1 сентября в этой школе и последовавшего штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей.