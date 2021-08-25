Путин призвал советников по воспитанию в школах учитывать региональные традиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предостерег советников директоров школ по воспитанию от действий по единому шаблону или под копирку, он призвал их учитывать особенности региона, где они будут работать. Он сказал это на президиуме Госсовета по вопросам общего образования.

"В начинающемся учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов. Затем, с учетом опыта, распространим эту практику на всю страну. Что здесь важно - такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но, разумеется, нельзя действовать под копирку, по единому шаблону", - сказал президент.

Он рекомендовал им "обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона".

"Россия - очень многообразная страна. В каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия", - отметил Путин.

Советники по воспитанию появятся в школах в соответствии с президентским законом о воспитании школьников и формировании у них патриотизма и гражданственности. Путин внес эту инициативу в Госдуму в мае 2020 года, к 31 июля этот закон был принят, подписан и опубликован. Закон предусматривает, что ввести воспитательную работу школы должны в сентябре 2021 года.

В конце января 2021 года министр просвещения Сергей Кравцов высказал мнение, что для того, чтобы детей не вовлекали в несанкционированные акции, в школах должна быть усилена воспитательная работа и налажен диалог с детьми и их родителями.

В марте Кравцов сказал, что утвержден паспорт проекта "Патриотическое воспитание" и в рамках этого проекта в Артеке уже начали готовить советников директоров школ по воспитанию. Советники будут заниматься организацией внеучебной деятельности детей, отвлекая их "от улицы, интернета".