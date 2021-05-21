Матвиенко заявила, что РФ против политизации экологической повестки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Некоторые государства используют экологическую повестку в политических и экономических целях, при этом Россия последовательно выступает против этого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью, опубликованном в пятницу в "Парламентской газете".

"Мы делаем это и в рамках межпарламентского сотрудничества", - добавила Матвиенко.

По ее словам, использование экологических проблем в качестве инструмента манипулирования в своих политических, финансовых, экономических и других интересах - "очень распространенная практика".

"Это то, что происходит иногда вокруг крупных проектов, например таких, как "Северный поток-2", - уточнила спикер Совета Федерации.

Она также отметила, что "сейчас движения и объединения экологических активистов неоднородные".

"Понятно, что в них находят себе место и те, кто не является сторонниками "чистой идеи", чьи действия не всегда направлены исключительно на сохранение природы, кто использует других членов сообщества для решения, скажем мягко, не экологических задач. Но это не повод пытаться вывести такие движения из активного общественного поля", - подчеркнула Матвиенко.

"Я убеждена в том, что подавляющим большинством людей в них движут искреннее стремление сохранить природу, животный мир, здоровую окружающую среду. Моя позиция такова: это значимая созидательная сила, государство должно ее поддерживать, сотрудничать с ней", - резюмировала председатель Совета Федерации в беседе с изданием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить строительство газопровода "Северный поток 2", когда он уже завершен на 95%, практически невозможно. Однако Псаки указала на санкции, введенные США в отношении компаний и судов, вовлеченных в строительство газопровода.