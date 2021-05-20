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Белый дом счел уже невозможным остановить проект "Северный поток 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Остановить строительство газопровода "Северный поток 2", когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным для администрации США, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода.

По ее словам, Вашингтон и так "принял значительные меры" чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта "Северный поток 2". При этом Псаки указала на санкции, введенные накануне в отношении компаний и судов, вовлеченных в строительство газопровода.

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"Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающую под действие санкций деятельность. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимаем существенные меры", - заявила Псаки.

Госдеп США в среду передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

По данным американских СМИ, в этом докладе, при этом, говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

В частности, под санкции попадут Коксохимтранс", "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также речь идет о судах – "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке 2", но и в "Турецком потоке".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что под санкции также попадут "еще девять судов, которые принадлежат или находятся под контролем Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которые также вовлечены в строительство газопровода "Северный поток 2".

При этом госсекретарь уточнил, что OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) планирует выпустить руководство, которое позволит продолжить совершать различные взаимодействия и транзакции с участием "Морской спасательной службы"", не связанные со строительством "Северного потока 2". Такие действия, согласно заявлению, включают "ряд поисковых, спасательных, экологических и других миссий".

Впоследствии канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что администрация США сделала шаг навстречу Германии, решив отказаться от жестких мер против "Северного потока 2".

Северный поток 2 США

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