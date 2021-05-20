США продолжат мешать реализации "Северного потока 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2", заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Мы продолжим противодействовать реализации этого проекта, способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он подчеркнул, что американская администрация "твердо настроена против "Северного потока 2".

Госдеп США опубликовал это заявление на фоне недовольства санкционной политикой по "Северному потоку 2", которое выразили несколько конгрессменов от обеих партий. Основная их претензия - отказ от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Между тем американские СМИ сообщили, что под санкции из-за строительства газопровода попадут четыре российских компании и четыре судна.

Из копии доклада Госдепа Конгрессу, оказавшейся в распоряжении американских СМИ, следует, что под санкции могут попасть компании "Коксохимтранс" и "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также санкции грозят четырем судам: "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский".

Сообщения СМИ подтвердила сенатор-демократ Джин Шахин, заявив, что "воодушевлена тем, что госдеп введет санкции против восьми дополнительных структур".