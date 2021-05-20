Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:23Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

США продолжат мешать реализации "Северного потока 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2", заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Мы продолжим противодействовать реализации этого проекта, способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС", - говорится в заявлении госсекретаря.

Он подчеркнул, что американская администрация "твердо настроена против "Северного потока 2".

Госдеп США опубликовал это заявление на фоне недовольства санкционной политикой по "Северному потоку 2", которое выразили несколько конгрессменов от обеих партий. Основная их претензия - отказ от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Между тем американские СМИ сообщили, что под санкции из-за строительства газопровода попадут четыре российских компании и четыре судна.

Из копии доклада Госдепа Конгрессу, оказавшейся в распоряжении американских СМИ, следует, что под санкции могут попасть компании "Коксохимтранс" и "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также санкции грозят четырем судам: "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский".

Сообщения СМИ подтвердила сенатор-демократ Джин Шахин, заявив, что "воодушевлена тем, что госдеп введет санкции против восьми дополнительных структур".

США Россия Северный поток 2 Nord Stream 2 AG Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Встреча Лаврова с Блинкеном длилась почти два часа

Москва готова "разгрести завалы" в работе дипмиссий РФ и США

Москва готова "разгрести завалы" в работе дипмиссий РФ и США

В Рейкьявике началась встреча Лаврова и Блинкена

США введут санкции против ряда компаний и судов из-за "Северного потока 2"

Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

Прокурор сообщила о серьезной болезни экс-премьера Италии Берлускони

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

Bloomberg узнал, что США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG

Bloomberg узнал, что США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG

Байден заявил о "подрывных действиях" РФ против норм поведения на морях

Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа

Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');