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Меркель сочла, что США пошли Германии навстречу по "Северному потоку 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация США сделала шаг навстречу Германии, решив отказаться от жестких мер против проекта газопровода "Северный поток 2", заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Байден сделал нам шаг навстречу по "Северному потоку 2", - приводит ее слова Bloomberg.

Ранее сообщалось, что госдеп в среду передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

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По данным американских СМИ, в этом докладе, при этом, говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2". Однако Госдеп США опубликовал это заявление на фоне недовольства санкционной политикой по "Северному потоку 2", которое выразили несколько конгрессменов от обеих партий. Основная их претензия – отказ от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

В то же время американские СМИ сообщили, что под санкции из-за строительства газопровода попадут четыре российских компании и четыре судна.

Северный поток 2 Германия Ангела Меркель

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