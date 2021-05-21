Банк России внес в реестр МФО микрофинансовую структуру Ozon

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Банк России 21 мая внес в госреестр микрофинансовых организаций ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит", которую маркетплейс Ozon учредил в середине февраля. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Уставный капитал "Озон Кредит" составляет 1 млн рублей, ее учредителями выступают ООО "Озон Холдинг" и ООО "Интернет Решения".

Зимой финдиректор Ozon Игорь Герасимов рассказывал, что в 2021 году Ozon планирует продолжить инвестиции в развитие продуктов в области финтеха: речь идет о платежных продуктах для конечных потребителей, а также о кредитных продуктах как для продавцов, так и для покупателей.

В частности, в апреле Ozon договорился о покупке у Совкомбанка 100% ООО "Оней Банк" - для получения лицензий, необходимых для развития финтех-направления. Сделка была закрыта в мае, ее сумма составила 615 млн рублей.