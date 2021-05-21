Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнееAНачало в 20:15Белоруссия БелоруссияСловакия СловакияBНачало в 20:15Канада КанадаЛатвия Латвия

Банк России внес в реестр МФО микрофинансовую структуру Ozon

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Банк России 21 мая внес в госреестр микрофинансовых организаций ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит", которую маркетплейс Ozon учредил в середине февраля. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Уставный капитал "Озон Кредит" составляет 1 млн рублей, ее учредителями выступают ООО "Озон Холдинг" и ООО "Интернет Решения".

Зимой финдиректор Ozon Игорь Герасимов рассказывал, что в 2021 году Ozon планирует продолжить инвестиции в развитие продуктов в области финтеха: речь идет о платежных продуктах для конечных потребителей, а также о кредитных продуктах как для продавцов, так и для покупателей.

В частности, в апреле Ozon договорился о покупке у Совкомбанка 100% ООО "Оней Банк" - для получения лицензий, необходимых для развития финтех-направления. Сделка была закрыта в мае, ее сумма составила 615 млн рублей.

Озон Кредит Банк России Совкомбанк Оней банк Ozon Игорь Герасимов

Новости по теме

Новости

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Семьи рабочих, погибших под Таганрогом, получат по 1 млн рублей

Два росгвардейца погибли под Мурманском на учениях

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

В РФ начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом

В РФ начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом

В деле экс-мэра Майкопа появился новый эпизод

В Думу внесен проект закона об усилении контроля за оборотом оружия

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Причастным к экстремистским организациям людям захотели запретить избираться на все выборные должности

Мэрия Таганрога признала гибель десяти рабочих на очистных сооружениях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');