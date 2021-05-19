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Миноритарии Ozon решили продать около 2,9% компании на рынке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке, сообщил Bloomberg. Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон цены размещения - $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере 3,3-5,2%.

Сумма сделки, таким образом, может составить от $292,5 млн до $298,5 млн без учета комиссий.

В информации о параметрах сделки не названы продающие акционеры, отмечено лишь, что это миноритарии.

Ozon провел IPO в ноябре 2020 года, по итогам реализации опциона андеррайтеров, free float составил 18,2% (33 млн ADR - базовый объем сделки и 4,95 млн - опцион на переподписку). Компания по итогам IPO и частного размещения в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok - привлекла $1,2 млрд за вычетом комиссии организаторов. По итогам полугодового пересмотра в мае этого года маркетплейс был включен в индексы MSCI.

Основные владельцы Ozon по истечении полугодового lock up после IPO также получили право продавать свои акции. "Система" неоднократно заявляла, что не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе и после истечения lock up.

Ozon АФК Система Baring Vostok

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