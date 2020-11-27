IPO Ozon принесет организаторам от $63,5 млн до $73 млн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия организаторов первичного публичного размещения акций Ozon на NASDAQ составила $1,925 за ценную бумагу, следует из обновленной версии проспекта к сделке.

Это дисконт к цене размещения, то есть организаторы, выкупая в рамках сделки на свой баланс акции Ozon, самой компании платили не по $30 (цена, которую заплатят в итоге инвесторы), а по $28,075 за акцию. Исходя из того, что в ходе IPO Ozon разместил 33 млн ADS, всего организаторы получают $63,5 млн - это чуть больше 6% от общего объема привлеченных в рамках IPO средств.

Таким образом, чистые поступления для Ozon составили в рамках сделки $926,5 млн (без учета комиссий объем IPO - $990 млн).

У организаторов есть 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. В случае его полной реализации объем IPO увеличится до $1,14 млрд. Тогда комиссия андеррайтеров вырастет до $73 млн, сказано в проспекте. Сама компания получит в таком случае $139 млн, а вместе с базовым объемом IPO - $1,065 млрд.

Торги акциями Ozon стартовали 24 ноября. Помимо NASDAQ, бумаги компании торгуются на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже.

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал". Львиную долю комиссионных получат первые два банка, следует из проспекта: на них приходится соответственно 40% и 30% от базового объема сделки. Следовательно, исходя из дисконта в $1,925 на акцию и количества размещенных бумаг, Morgan Stanley получит $25,4 млн (без учета опциона на переподписку), Goldman Sachs - $19 млн. Комиссия Citi составит $5,7 млн, UBS - $6,5 млн, Sber CIB и "ВТБ Капитала" - по $3,3 млн, "Ренессанс Капитала" - $213 тыс.

Параллельно с IPO компания проводит private placement в пользу основных акционеров ("Система" и Baring Vostok купят акции по цене размещения на $67,5 млн каждый). "Система" сообщала, что по итогам IPO, частного размещения и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов ее доля в компании составит 33,1%.