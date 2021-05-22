Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия2 : 5Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада0 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

В РФ поменялась треть генома коронавируса в выявленных мутациях

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России в выявленных мутациях коронавируса в общей сложности поменялась третья часть генома коронавируса, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В российских изолятах выявлено более 13 тыс. мутаций. С учетом того, что в геноме нового коронавируса всего 30 тыс. нуклеотидов", - сказал Максютов в ходе на марафоне "Новое знание" в субботу.

Он отметил, что мониторинг генетической изменчивости нового коронавируса проводится с 15 июня прошлого года, и в настоящее время определено более 7000 полных геномов нового коронавируса.

"Безусловно, подавляющее количество замен являются не значимыми с точки зрения эпидпроцесса, но те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса в дальнейшем будут в большей степени выявляться в человеческой популяции", - сказал Максютов.

Также в презентации Максютова говорилось о том, что выявлена 1681 замена в гене, кодирующем S-белок коронавируса (на основе этого белка сделано несколько вакцин, белок состоит из аминокислот), 898 из которых приводит к смене аминокислоты.

Ранее сообщалось, что российские вакцины эффективны против всех штаммов и выявляемых мутаций коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 22 мая 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Ринат Максютов

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 22 мая

Число жертв отравления в коллекторе под Таганрогом выросло до 11 человек

Пандемия коронавируса

Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Что произошло за день: пятница, 21 мая

Пандемия коронавируса

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Семьи рабочих, погибших под Таганрогом, получат по 1 млн рублей

Два росгвардейца погибли под Мурманском на учениях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');