В РФ поменялась треть генома коронавируса в выявленных мутациях

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России в выявленных мутациях коронавируса в общей сложности поменялась третья часть генома коронавируса, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В российских изолятах выявлено более 13 тыс. мутаций. С учетом того, что в геноме нового коронавируса всего 30 тыс. нуклеотидов", - сказал Максютов в ходе на марафоне "Новое знание" в субботу.

Он отметил, что мониторинг генетической изменчивости нового коронавируса проводится с 15 июня прошлого года, и в настоящее время определено более 7000 полных геномов нового коронавируса.

"Безусловно, подавляющее количество замен являются не значимыми с точки зрения эпидпроцесса, но те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса в дальнейшем будут в большей степени выявляться в человеческой популяции", - сказал Максютов.

Также в презентации Максютова говорилось о том, что выявлена 1681 замена в гене, кодирующем S-белок коронавируса (на основе этого белка сделано несколько вакцин, белок состоит из аминокислот), 898 из которых приводит к смене аминокислоты.

Ранее сообщалось, что российские вакцины эффективны против всех штаммов и выявляемых мутаций коронавируса.