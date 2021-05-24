В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 406 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 6 450 человек, 319 пациентов умерли.

В Москве зарегистрировали еще 2 487 случаев COVID-19, 59 человек умерли, еще 1 730 выздоровели.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (четыре случая), ни одного заболевшего за сутки - в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Еще 851 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 766 - в Московской области, 194 - в Ростовской области, 141 - в Нижегородской области, 142 - в Воронежской области, 117 - в Саратовской области, 115 - в Иркутской области, 110 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в России зарегистрировали 5 млн 009 тыс. 911 случаев коронавирусной инфекции, 118 801 умерший и 4 млн 624 тыс. 212 выписанных.