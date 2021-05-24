Новгородский суд арестовал оппозиционерку Галямину на семь суток

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в понедельник арестовал на семь суток бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Суд признал Галямину виновной в нарушении санитарных правил при проведении в Великом Новгороде 22-23 мая Земского съезда российских независимых муниципальных депутатов, а также в невыполнении законных требований полиции", - пояснил собеседник агентства.

Решение суда первой инстанции можно оспорить в Новгородском облсуде, добавил он.