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Новгородский суд арестовал оппозиционерку Галямину на семь суток

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в понедельник арестовал на семь суток бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

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"Суд признал Галямину виновной в нарушении санитарных правил при проведении в Великом Новгороде 22-23 мая Земского съезда российских независимых муниципальных депутатов, а также в невыполнении законных требований полиции", - пояснил собеседник агентства.

Решение суда первой инстанции можно оспорить в Новгородском облсуде, добавил он.

Великий Новгород Юлия Галямина

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