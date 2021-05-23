Песков подтвердил обсуждение вопроса о встрече Путина и Байдена

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Выбор города для встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - это вопрос технический, важен сам факт этих переговоров, заявили в Кремле.

"Выбор города - это, скорее, техническое решение. Главное - факт самой встречи, и именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он подтвердил: "Встреча обсуждается".

"Министр Лавров (глава МИД России - ИФ) подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином Блинкеном (госсекретарь США - ИФ), и президент будет принимать решение. Как только он это сделает, мы проинформируем общественность", - отметил Песков.

Между тем, в интервью ведущему программы Павлу Зарубину Сергея Лаврова спросили, правдивы ли слухи о возможном проведении российско-американского саммита в Швейцарии.

"Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает", - ответил министр.

Новость дополняется