Блинкен допустил встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Лавров не стал отвечать, согласилась ли Москва на саммит Байдена и Путина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Между тем Лавров по итогам переговоров с Блинкеном не стал отвечать на вопрос, дала ли Москва добро на встречу Путина и Байдена.

Когда Лаврова после встречи с Блинкеном спросили о саммите, министр в ответ лишь поблагодарил журналистов. Позже Лавров в шутку добавил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".

Встреча Лаврова и Блинкена на "полях" министерской встречи Арктического совета длилась почти два часа. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США. До этого стороны дважды общались по телефону.

По завершении переговоров Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной и отметил желание американской стороны "разгребать завалы" в двусторонних отношениях. Перед началом переговоров российский министр выражал готовность решать накопившиеся проблемы в работе дипломатических представительств США в России и РФ в Соединенных Штатах.

Новость дополняется