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Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии

Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии
Президент США Джо Байден
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

"Ожидается, что первая личная встреча между президентом Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным пройдет в следующем месяце в Швейцарии", - информирует CNN.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - отмечает телеканал.

Вместе с тем представитель Белого дома отказался уточнять, какой именно город примет саммит двух лидеров, вплоть до того момента, как стороны определят все детали встречи.

Ранее источники агентства Associated Press отмечали, что в качестве потенциального места проведения встречи двух президентов - 15 и 16 июня - рассматривается Женева. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации в понедельник сообщал, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве.

Российские СМИ на прошлой неделе тоже сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана в Женеве в понедельник, сказал, что решение по саммиту Путина и Байдена будет объявлено в самое ближайшее время.

"Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров.

Владимир Путин Джо Байден США Швейцария Женева

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