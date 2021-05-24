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Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не в курсе, что на борту самолета Ryanair, летевшем из Афин в Литву и вынужденно севшего в Минске, могли находиться агенты российских спецслужб, и комментировать сам инцидент не будут. Об этом на брифинге 24 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", - сказал он.

На вопрос о причастности российских спецслужб и их агентов к инциденту, он ответил: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".

"Мы не располагаем такой информацией - кто там находился, что... Здесь нет никаких комментариев", - продолжил пресс-секретарь.

О задержании в Минске гражданки России, летевшей этим рейсом, у него также нет информации. Песков добавил, что белорусская сторона, в соответствии с международными нормами, должна будет проинформировать посольство России об этом задержании, если оно действительно было совершено.

23 мая самолет Ryanair вынужденно сел в Минске в сопровождении белорусского истребителя после сигнала о бомбе на борту. После посадки был задержан летевший этим рейсом Роман Протасевич, редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA.

Вместе с ним была задержана его подруга, гражданка России, студентка София Сапега. Европейский гуманитарный университет, в котором она учится, уже потребовал ее освободить.

В российском посольстве в Минске сообщили, что начали проверять информацию о ее задержании и находятся в контакте с белорусскими властями.

Бомбу в самолете не нашли, и он вылетел в Вильнюс без шести пассажиров.

Дмитрий Песков Белоруссия Кремль Минск Роман Протасевич Софья Сапега

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