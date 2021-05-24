Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания0 : 1Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада1 : 5США СШАОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 1БФинляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швеция Швеция0 : 1Белоруссия БелоруссияОконченподробнее

В ЕС призвали к международному расследованию ЧП с лайнером Ryanair в Минске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Неприемлемым шагом назвали в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, который следовал рейсом Афины - Вильнюс; ведомство призвало к международному расследованию инцидента.

"Белорусские власти 23 мая вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске. Самолет, владельцем которого является компания из ЕС, который совершал полет между двумя столицами государств ЕС с сотней пассажиров на борту, был принудительно посажен белорусским военным самолетом - это неприемлемый шаг", - говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕВС.

В миреВ Белоруссии возбудили дело по факту сообщения о минировании борта RyanairЧитать подробнее

"Одному из пассажиров - Роману Протасевичу, независимому журналисту из Белоруссии - представители белорусских властей не позволили сесть в самолет в минском аэропорту для того, чтобы вылететь в аэропорт назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", - отмечается в документе.

ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".

"Этим принудительным деянием белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и членов экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента для того, чтобы выяснить недочеты в международных авиационных правилах", - заявляют в ЕВС.

ЧП с самолетом Ryanair в Минске

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 января, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она также была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Протасевич был объявлен Минском в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в республике.

Ryanair ЕС ЕВС Минск Белоруссия Роман Протасевич

Новости по теме

Новости

Литва намерена добиться запрета международных полетов над Белоруссией

Литва намерена добиться запрета международных полетов над Белоруссией

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 мая

Пандемия коронавируса

WSJ написала о болезни вирусологов в Ухани в ноябре 2019 года

Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке

Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке

Политики США и ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией

Блинкен потребовал от Белоруссии освободить Протасевича

Саммит ЕС осудит действия России против своих государств-членов

Саммит ЕС осудит действия России против своих государств-членов

Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14

ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

В НАТО назвали инцидент в аэропорту Минска опасным развитием событий

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');