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В Казани нашли девушку, которая на электросамокате сбила ребенка

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в Казани установили личность местной жительницы, которая травмировала ребенка, управляя электросамокатом, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану в понедельник.

Пресс-служба МВД по Татарстану в понедельник сообщает, что 21 мая в отдел полиции "Горки" поступило сообщение о том, что на улице Ахунова неизвестная девушка на электросамокате сбила ребенка и скрылась с места происшествия.

В результате столкновения ребенок получил, в том числе, сотрясение мозга и перелом голени.

Полицейские нашли виновницу происшествия. "21-летняя жительница города пояснила, что после наезда обернулась и увидела, что ребенок встал с земли и, подумав, что с ним все в порядке, продолжила движение", - говорится в сообщении.

Собранные материалы по случившемуся передадут следствию.

Казань

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