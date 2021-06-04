Петербуржец, сбивший самокатом ребенка, был в розыске по делу о наркотиках

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Житель Петербурга, которого искали за наезд на девочку в Невском районе города, оказался фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по северной столице.

По данным следствия, 2 июня 36-летний Вадим Бушуев в Невском районе города сбил на электросамокате 5-летнюю девочку и скрылся. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).

Подозреваемый был задержан 4 июня в Ленинградской области. Мужчина является также обвиняемым в незаконном обороте наркотиков и скрывался от правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск, сообщают в СКР.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, при обыске по месту жительства задержанного изъято несколько пакетов с растительным веществом, металлическая коробка с порошкообразным веществом белого цвета, 50 пакетов с комплементарной застежкой, весы, три мобильных телефона. Изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

В СКР добавляют, что перед началом следственных действий мужчина выбросил из окна своей квартиры сумку с наркотиками. На допросе он рассказал следователям, что утопил в Неве самокат, на котором сбил девочку, и изменил цвет волос для маскировки внешности.

По данным ведомства, с начала июня в Петербурге произошло несколько случаев наездов водителей электросамокатов на детей. 1 июня в Колпинском районе города был сбит 4-летний ребенок, он получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сбивший ребенка мужчина задержан.

2 июня в Московском районе города 23-летний молодой человек влетел на электросамокате на 4-летнего мальчика. Проводится доследственная проверка.

3 июня в Выборгском районе города не установленная полицией девушка сбила 4-летнюю девочку. МВД проводит доследственную проверку. В тот же день в Приморском районе города был сбит 11-летний мальчик: в ребенка влетела неизвестная женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в Петербурге продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.