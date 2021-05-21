В центре Москвы скорость электросамокатов ограничили до 15 км/ч

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы и в парках скорость для арендованных электросмокатов ограничат до 15 километров в час. Как сообщил городской департамент транспорта, об этом было объявлено в Мосгордуме.

"Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города - в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч", - предупредило ведомство.

Там рассчитывают, что это ограничение повысит безопасность на тротуарах.

Ограничение скорости уже ввели для сервиса самокатов Whoosh, отметили чиновники.

Ранее в пятницу спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что депутаты предложили внести в городской закон ограничение скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 км/ч в парках и отдельное ограничение для тех, кто впервые пользуется этим видом транспорта. Еще они хотят запретить ездить на одном таком средстве вдвоем. Дептрансу депутаты предложили составить черный список нарушителей, которые не смогут взять электросамокаты в аренду. О том, что все эти меры уже введены, Шапошников не говорил.