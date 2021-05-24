Мишустин направит 520 млн рублей на закупку препарата для онкобольных детей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство направит более 520 млн рублей на закупку зарубежного лекарства "Онкоспар" для онкобольных детей, сообщил журналистам премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в России этот препарат не производится и даже не зарегистрирован.

"Чтобы обеспечить маленьких пациентов жизненно-важным препаратом закупим уже в текущем году почти 2 тысячи упаковок этого лекарства. В дальнейшем потребность в "Онкоспаре" может составить до 2,5 тысяч упаковок в год", - отметил он.

Премьер поручил Минздраву и Минпромторгу быстро подготовить все необходимые документы и обеспечить закупки.

В феврале 2020 года Минздрав сообщал, что регистрация "Онкоспара" в России была отменена в августе 2019 по заявлению производителя.