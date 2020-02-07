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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Минздрав пообещал скорую регистрацию нескольких лекарств от рака у детей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В течение двух месяцев завершится регистрация нескольких лекарств для лечения детских онкологических заболеваний, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На регистрацию (препаратов - ИФ) сданы компаниями досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно детской онкологии", - сказал Мурашко журналистам в пятницу. Названий этих лекарств он не уточнил.

По его словам, также была проанализирована ситуация с теми лекарствами от онкологии для детей, которых не хватало, по итогам анализа были проведены переговоры с компаниями, чтобы одна из форм противоопухолевого препарата Аспарагиназа появилась на российском рынке.

Ранее в России были перебои с поставками препаратов для лечения лейкозов - цитарабина (представлен на российском рынке под торговыми наименованиями "Алексан", "Цитозар НоваМедика", "Цитарабин-ЛЭНС", "Цитарабин" и пэгаспарагиназы (торговое наименование "Онкоспар"). Минздрав РФ 5 февраля сообщил, что перебои лекарств, содержащих цитарабин, были связаны с временным прекращением поставок данного вещества в РФ. По итогам совещания с производителями была достигнута договоренность о возобновлении поставок, отмечали в ведомстве.

Что касается "Онкоспара", то его регистрация в России была отменена в августе 2019 на основании заявления самого производителя, пояснили в Минздраве. Вместо него в РФ в 2020 году будет поставляться препарат "Аспарагиназа медак". В РФ также зарегистрированы лекарственные препараты под названием "АСПАРАГИНАЗА" и "Веро-Аспарагиназа".

Минздрав РФ Михаил Мурашко

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