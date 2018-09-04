Импортные лекарства предложили выпускать на рынок без клинических исследований в России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Препараты из стран Евросоюза, США и Японии, не прошедшие клинические испытания в России, могут допустить на отечественный фармацевтический рынок, чтобы ускорить доступ пациентов к новым лекарствам, сообщает во вторник газета "Известия".

"Планы разработать механизм допуска на российский рынок оригинальных препаратов зафиксированы в "дорожной карте" "Развитие конкуренции в здравоохранении", утвержденной правительством. Как указано в документе, речь идет о медикаментах, которые прошли клинические испытания в странах Евросоюза, США или Японии", - отмечается в публикации.

Как пояснили изданию в министерстве промышленности и торговли РФ (Минпромторг), вопрос может быть урегулирован на уровне межправительственных соглашений. Мера поможет ускорить доступ пациентов к новым лекарствам, в том числе для онкобольных. Такие медикаменты планируют маркировать предупредительной надписью о том, что препарат не прошел клинические исследования на территории РФ, говорится в статье.

К январю 2019 года министерство здравоохранения РФ должно представить в правительство механизмы реализации идеи. Также в работе примут участие Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг, пишут "Известия".