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Сообщество онкобольных протестует против ограничения выбора врача

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагал с 1 января изменить порядок лечения онкобольных, запретив им выбирать лечащего врача и больницу. Как пишет "Коммерсантъ", проект правил получил 1274 отрицательных отзыва на портале regulation.gov.ru и только шесть позитивных и был отправлен на доработку.

Сейчас онкобольные получают рекомендации лечащего врача, где и у кого лечиться, но решение по выбору такого учреждения, в том числе не по месту жительства, принимает сам пациент. Как напоминает издание, это гарантируют законы "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об обязательном медстраховании".

Предложенный Минздравом порядок передавал право окончательного решения региональной комиссии.

Как объяснила изданию юрист общественного движения "Рак излечим" Ольга Черняк, в комиссии будут представители "региональной медицины, заинтересованные в финансировании именно регионального здравоохранения", в результате шансы больного попасть в высокотехнологичный центр в крупном городе будут близки к нулю. Она также предположила, что такой порядок может создать условия для "коррупционных рисков". Кроме того, она назвала неправильным то, что представители движения, в котором больше 20 000 человек, не имеют доступа к обсуждению документа, который напрямую их касается.

По словам Черняк, на негативный отзыв движения Минздрав возразил, что новый порядок сделает медпомощь онкопациентам "более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы".

В декабре 2020 года Ольга Черняк пожаловалась на предложенный порядок в Генпрокуратуру, Минздрав и Минюст, указав на риск коррупции в случае принятия проекта. В Генпрокуратуре пообещали взять заявление на "особый контроль, учитывая особую значимость затронутого вопроса".

Медицинский адвокат Ольга Зиновьева предположила, что при действующей системе, когда онкобольные едут лечиться в крупные города, а их регионы потом должны платить за лечение по столичным тарифам, возникает перекос "системы ОМС в силу перегруженности межтерриториальных расчетов". Идея закрепить больных в своем регионе позволит бюджету субъекта сохранить деньги, сказала она.

Эксперты отмечают, что доступность и уровень лечения раковых заболеваний в регионах крайне неравномерны. Чтобы выйти на уровень федеральных центров, у регионов уйдет не один год, полагает юрист фонда "Правмир" Ольга Грицай. Онколог и гематолог Михаил Ласков высказал изданию мнение, что если порядок утвердят в предложенной редакции, онкологические пациенты не смогут получить по полису ОМС "нормальные импортные препараты, нормальные условия лечения и право выбора клиники и врача".

Минздрав Рак излечим Ольга Черняк Генпрокуратура Правмир Ольга Зиновьева Михаил Ласков

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