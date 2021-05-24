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"Норникель" оштрафован на 1,6 млн рублей за нарушения на Таймыре

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что оштрафовало ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Заполярная строительная компания" (входит в "Норникель") за нарушения градостроительного законодательства при возведении объектов на Таймыре.

В частности, нарушения были выявлены в районе шахты "Скалистая" рудника "Комсомольский" и в местах вскрытия, подготовки и отработки медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и залежей С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Объекты относятся ко второму и третьему пусковым комплексам соответственно.

Там строительство вентиляционного закладочного горизонта начали без соответствующего разрешения, выполненные работы не были свидетельствованы представителем застройщика, у компании не оказалось документов с оценкой прочности используемого бетона.

Управление признало компании нарушителями по ч.1 ст. 9.4 КоАП (нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации) и ч.1 ст. 9.5 КоАП (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство)".

"Интерфакс" пока не получил комментарий "Норникеля".

Как сообщается на сайте компании, добывающие активы Заполярного филиала ГМК "Норникель" состоят из трех месторождений сульфидных медно-никелевых руд (Октябрьское, Талнахское и Норильск-1). Выявленные ресурсы полезных ископаемых оцениваются в 1,7 млрд тонн по руде. Отработка этих месторождений ведется

Ростехнадзор Норникель Таймыр Комсомольский рудник Талнахское месторождение

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