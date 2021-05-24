Глава СПЧ сообщил Собянину об увольнениях сотрудников метрополитена

Массовое увольнение вызвало резонанс и используется в спекулятивных целях, отметил Валерий Фадеев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев направил мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову обращения в связи с жалобой сотрудников "Московского метрополитена" на увольнения. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Фадееву о массовых незаконных увольнениях и принуждении сотрудников к увольнению сообщил территориальный профессиональный союз работников ГУП "Московский метрополитен".

"Часть работников под давлением вынужденно подписали заявление об увольнении по соглашению сторон, часть не соглашалась и была уволена за прогул. Некоторым работникам удалось взять паузу, но они также ожидают увольнения под одному из предложенных оснований", - говорится в обращении председателя профсоюза Николая Гостева. Под документом поставили подписи 38 человек.

"Информация профсоюза подтверждается письменными объяснениями 38 работников, обратившихся в профсоюз за защитой трудовых прав. Массовое увольнение вызвало резонанс в СМИ и используется отдельными лицами в спекулятивных целях", - говорится в письме Фадеева.

В ситуации начал разбираться член СПЧ, президент общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация Труда России" Борис Кравченко.

Фадеев попросил Собянина помочь наладить переговоры между профсоюзом и руководителями ГУП "Московский метрополитен". Прокурора Москвы он попросил проверить жалобу профсоюза и сообщить о результатах проверки.

На прошлой неделе сообщения об увольнении десятков сотрудников метрополитена и о том, что уволенные считают, что пострадали за поддержку Алексея Навального, комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не знает деталей ситуации, и рекомендовал людям жаловаться на несправедливое увольнение в прокуратуру.