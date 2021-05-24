Кучерена предложил создать комиссию по инциденту с рейсом Ryanair в Минске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске должен быть тщательно изучен, чтобы избежать двойных стандартов в его оценке, считает глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

На вопрос "Интерфакса", можно ли сравнивать данную историю с принудительной посадкой борта боливийского лидера Эво Моралеса в 2013 году в связи с розыском экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, и нет ли двойных стандартов в призывах ввести санкции в отношении белорусской стороны, Кучерена ответил: "Думаю, необходимо тщательно исследовать все обстоятельства минского инцидента именно для того, чтобы избежать двойных стандартов при оценке и реакции на него".

Кучерена, являющийся адвокатом Сноудена, напомнил, что самолет президента Боливии был принудительно посажен в Вене по требованию США, власти которых полагали, что этим же бортом беглый сотрудник американских спецслужб вылетел из Москвы.

"Они явно искали Эварда, поскольку именно в это время Моралес находился с визитом в Москве, и американцы подумали, что он наверняка забрал Сноудена с собой, и заставили президентский борт совершить посадку в Вене", - сказал адвокат.

Кучерена отметил, что в случае с самолетом Ryanair командир судна, судя по всему, исходил из угрозы жизни пассажиров после сообщения о минировании. "Другое дело, была ли бомба и насколько серьезной была эта угроза. В любом случае, только командир корабля может принимать тут решение", - сказал собеседник агентства.

Именно поэтому, считает он, нужно создать комиссию, которая разберется во всех деталях происшествия.

Экстренная посадка рейса Ryanair

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (признаны Минском экстремистскими) Роман Протасевич. Он был задержан.

По сообщениям местных СМИ, вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в белорусской столице задержана россиянка София Сапега. В Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе заявили, что Сапега - гражданка России, студентка вуза, призвав обеспечить ей консульскую помощь и добиться ее освобождения.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.