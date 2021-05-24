Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия1 : 1Россия РоссияТретий периодонлайнBНачало в 16:15Латвия Латвия1 : 1Италия ИталияТретий периодAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

Кучерена предложил создать комиссию по инциденту с рейсом Ryanair в Минске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске должен быть тщательно изучен, чтобы избежать двойных стандартов в его оценке, считает глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

В РоссииЗахарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений ЗападаЗахарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений ЗападаЧитать подробнее

На вопрос "Интерфакса", можно ли сравнивать данную историю с принудительной посадкой борта боливийского лидера Эво Моралеса в 2013 году в связи с розыском экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, и нет ли двойных стандартов в призывах ввести санкции в отношении белорусской стороны, Кучерена ответил: "Думаю, необходимо тщательно исследовать все обстоятельства минского инцидента именно для того, чтобы избежать двойных стандартов при оценке и реакции на него".

Кучерена, являющийся адвокатом Сноудена, напомнил, что самолет президента Боливии был принудительно посажен в Вене по требованию США, власти которых полагали, что этим же бортом беглый сотрудник американских спецслужб вылетел из Москвы.

"Они явно искали Эварда, поскольку именно в это время Моралес находился с визитом в Москве, и американцы подумали, что он наверняка забрал Сноудена с собой, и заставили президентский борт совершить посадку в Вене", - сказал адвокат.

Кучерена отметил, что в случае с самолетом Ryanair командир судна, судя по всему, исходил из угрозы жизни пассажиров после сообщения о минировании. "Другое дело, была ли бомба и насколько серьезной была эта угроза. В любом случае, только командир корабля может принимать тут решение", - сказал собеседник агентства.

Именно поэтому, считает он, нужно создать комиссию, которая разберется во всех деталях происшествия.

Экстренная посадка рейса Ryanair

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (признаны Минском экстремистскими) Роман Протасевич. Он был задержан.

По сообщениям местных СМИ, вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в белорусской столице задержана россиянка София Сапега. В Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе заявили, что Сапега - гражданка России, студентка вуза, призвав обеспечить ей консульскую помощь и добиться ее освобождения.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Белоруссия Ryanair Анатолий Кучерена

Новости по теме

Новости

Российские госСМИ освободят от отчетности об иностранном финансировании

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Google в РФ грозит новый штраф до 5 млн рублей

Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

В "Роскосмосе" оценили в 400 млрд руб. доставку людей на Луну на ракетах "Ангара"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');