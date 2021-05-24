Сигнал о минировании самолета Ryanair Минск получил от "солдат ХАМАСа"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс и принудительно севшего в Минске, было подписано "солдатами ХАМАСа", заявил на брифинге в Минске директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

По его словам, письмо на английском языке поступило на электронную почту аэропорта Минска с ящика на protonmail.

"Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - процитировал Сикорский.

Об этом сразу сообщили экипажу самолета, который "мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске", добавил чиновник. Это решение пилотов он назвал правильным и смелым.

"Мы сегодня высказали благодарность компании Ryanair за правильные действия в этой ситуации", - сказал он.

Ryanair 24 мая назвала действия белорусских властей актом воздушного пиратства. Днем ранее сообщалось, что этот самолет до Минска сопровождал специально поднятый истребитель.

После посадки бомбы в самолете не нашли, но был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири сказал журналистам, что случившееся было похоже "на попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу": "Мы полагаем, что в аэропорту (Минска) высадились и агенты (белорусского) КГБ".

Режим прекращения огня между ХАМАСом и Израилем действует с 21 мая.