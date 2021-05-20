Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

Высадка молодых деревьев в лесу Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Предложение о возможной замене трудовых мигрантов заключенными заслуживает обсуждения, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

"Если заключенным предложена работа, на которую они согласятся - пусть работают. Это не замена мигрантов. Если нужна рабочая сила - надо ее где-то брать, можно зарплату хорошую предлагать местным жителям, можно подумать о труде для осужденных, потому что далеко не во всех колониях есть цеха, возможность заработать", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, "это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных - почему нет".

"Как именно этот труд будет организован - это вопрос к ФСИН. Мы же в принципе сейчас говорим, пусть они предлагают организацию, дальше будем обсуждать. Пока нечего обсуждать. Если предложить им нормальную зарплату - почему нет. Во ФСИН сказали, что это не будет ГУЛАГ - имеется ввиду, когда жестко, тяжелые условия работы - конечно, ничего подобного не будет, никаких нарушений действующего законодательства это предложение не предполагает", - отметил Фадеев.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его мнению, позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.

По словам Калашникова, ФСИН России хочет создать в Сибири исправительный центр для осужденных, где они могли бы выращивать саженцы для восстановления лесов.