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Разработчик COVID-вакцины для животных снизил цену на нее

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Разработчик первой в мире вакцины для животных от COVID-19 - ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ", ведомство Россельхознадзора) - снизил цену на нее.

"Отпускная цена за две дозы вакцины "Карнивак-Ков" (предусмотрена двукратная вакцинация) теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей", - сообщает Россельхознадзор.

Снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса и, соответственно, объемов производства. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%. Цена снижена по инициативе руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, уточняется в сообщении.

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Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Она создана за счет средств ФГБУ "ВНИИЗЖ" в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ "Ветеринарное благополучие". Бюджетных ассигнований на разработку препарата не поступало.

Вакцина является иммунобиологическим препаратом, обладает низкой реактогенностью, безвредна для пушных зверей и домашних животных-компаньонов. Вакцина индуцирует выработку антител к коронавирусу в высоких титрах в сыворотке крови животных.

Как сообщалось, доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года. В них были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность и безопасность препарата. Производство вакцины может превысить 3 млн доз в месяц. Интерес к российской вакцине для животных проявили в Аргентине, Южной Корее, Японии, Евросоюзе и ряде других стран, сообщал Россельхознадзор.

Карнивак-Ков коронавирус Россельхознадзор

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