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В РФ выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных

В РФ выпущена первая партия вакцины против COVID-19 для животных
Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") выпустил первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19).

Объем партии составляет 17 тыс. доз. Партия уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд регионов РФ, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении "Карнивак-Кова", отметила она. Кроме того, интерес к российской вакцине проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Около 20 организаций готовы на переговоры о регистрации и поставках препарата в свои страны. Досье на регистрацию "Карнивак-Кова" за рубежом - в частности, в ЕС - находится в стадии подготовки.

Ранее сообщалось, что ВНИИЗЖ готов выпускать до 10 тыс. доз вакцины в сутки.

По словам Мелано, в настоящее время производственные мощности института позволяют производить до 3 млн доз в месяц. В перспективе, при наличии спроса, объем может быть увеличен до 5 млн доз.

Вакцина "Карнивак-Ков" является первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 у животных, напомнила Мелано.

Как сообщалось, доклинические исследования начались в августе 2020 года. В их проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность и безопасность испытуемого препарата.

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Карнивак-Ков Россельхознадзор Юлия Мелано Коронавирус

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