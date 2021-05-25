Польша заинтересовалась российской COVID-вакциной для животных

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Польша заинтересована в импорте российской вакцины "Карнивак-Ков", предназначенной для защиты животных от COVID-19, и соответствующих диагностических наборов, сообщает Россельхознадзор по итогам инициированных польской стороной переговоров.

Согласно сообщению, председатель правления Союза польской меховой промышленности Вуйчек Щепан отметил, что Польша является одним из крупнейших производителей мехов в мире. На сегодняшний день в звероводческих хозяйствах страны содержится около 6 млн норок, общее поголовье пушных животных через год будет составлять 11 млн голов.

Для защиты важнейшего для агарной отрасли Польши сегмента рынка от рисков, связанных с распространением COVID-19, польское деловое сообщество заинтересовано в скорейшем импорте российской вакцины "Карнивак-Ков" и готово оказать максимальное содействие для ее оперативной регистрации. Соответствующее обращение будет направлено в министерство сельского хозяйства и развития села Польши в ближайшее время.

Торговый представитель России в Польше Владимир Нефёдов отметил, что миссия также окажет всемерную поддержку этой работе.

При этом на переговорах было подчеркнуто, что Польша может стать не только первой европейской страной, использующей российский препарат, но и "воротами" для продвижения вакцины на единый рынок Евросоюза.

Кроме того, польская сторона выразила намерение провести широкую диагностику пушных животных в зверохозяйствах страны с помощью разработанных год назад учеными Россельхознадзора диагностических наборов для выявления возбудителя COVID-19.

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано поддержала инициативу польской стороны по организации совместной международной научной конференции осенью этого года для популяризации знаний о рисках заражения животных новой коронавирусной инфекцией и способах их защиты.

Как сообщалось, первую в мире вакцину для животных от COVID-19 разработал подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Ее производство может превысить 3 млн доз в месяц. Интерес к российской вакцине для животных проявили в Аргентине, Южной Корее, Японии, Евросоюзе и ряде других стран.

Первая партия "Карнивак-Кова" была выпущена в России в конце апреля. Стоимость двух доз вакцины - 500 рублей с НДС (ранее заявлялось, что препарат будет стоить 588 рублей).