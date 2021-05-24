Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Международный аэропорт Минска Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ летают в Белоруссию и через ее воздушное пространство, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После посадки был задержан летевший этим рейсом Роман Протасевич, редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший редактор телеграм-канала NEXTA (признаны в Белоруссии экстремистскими). Самолет продолжил полет спустя пять часов.

Несколько европейских авиакомпаний, включая венгерскую Wizz Air, латвийскую airBaltic, литовскую KlasJet, заявили, что в понедельник их рейсы были перенаправлены в обход воздушного пространства Белоруссии.