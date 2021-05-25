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Россияне собрались потратить на отдых на 10 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы со средним уровнем дохода в 2021 году планируют потратить на отдых 40 тысяч рублей, в прошлом году эта цифра составляла 49,5 тысячи рублей, сообщил на пресс-конференции во вторник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"Россияне планируют потратить во время летнего отдыха в 2021 году 40 022 рубля, в то время как в прошлом году граждане страны планировали на эти цели 49,5 тыс. рублей", - сказал Родин.

Он сообщил, что россияне с хорошим материальным положением потратят на отдых более 50 тыс. на человека. Те, кто заявили о плохом материальном положении - 31,1 тыс. рублей. Также по 50 тыс. на члена семьи планируют потратить жители Москвы и Петербурга.

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По словам Родина, в этом году с 22% до 30% выросла доля тех, кто потратит на отдых текущие средства и не будет копить. При этом откладывают деньги на отдых 36% россиян. При этом среди тех, кто не планирует выезжать в отпуск, 40% назвали в качестве основной причины отсутствие денег. В прошлом году об этом говорили 36% опрошенных.

Также выросла информированность россиян о государственной программе кешбэка на туры по России, позволяющей получить возврат 20% средств за отдых на российских курортах и в городах. В 2020 году лишь 19% много знали о программе и 51% что-то слышал. В 2021 году 31% заявил, что хорошо знает и 45% что-то слышали. Не знают об акции в мае 2021 года 24% россиян, в 2020 году таких было 30%.

Опрос проводился по телефону 15-16 мая, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.

ВЦИОМ

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