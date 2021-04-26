Возврат к нормальной жизни: и хочется, и колется. Обзор

Нефтегазовые компании перестраивают режим работы на фоне вакцинации, но учитывают риски

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Набирающая обороты вакцинация против новой коронавирусной инфекции начинает менять жизнь нефтегазовой отрасли, которая год провела в вынужденной изоляции. Всем уже давно хочется сбросить маски, свободно дышать и передвигаться без ограничений. Однако отменять ли вынужденные меры по длительной обсервации, ПЦР-тестированию, удаленной работе и как быстро каждая компания решает сама на основе собственного опыта и достижения коллективного иммунитета.

Карантин отменяется!

Вторая по объему производства дочерняя компания "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Надым" еще в конце марта заявила, что с 1 апреля закрывает пункты обсервации. "С завтрашнего дня мы практически возвращаемся к нормальному режиму работы и минимизируем ограничения, связанные с пандемией COVID-19. (. . .) С 1 апреля закроются все обсерваторы. Общежития Медвежьего и Ямсовейского месторождений возвращаются в жилой фонд. Центр медицинской профилактики "0" после годовой эксплуатации будет законсервирован и сдан в муниципалитет", - сказал гендиректор общества Игорь Мельников, слова которого приводятся в корпоративном издании. В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что тем самым с 1 апреля отменяется 14-дневный карантин для вахтовиков.

Коллективный иммунитет к COVID-19 среди вахтового персонала ООО "Газпром добыча Надым" превышает 70%. Общество рассчитывает, что вакцинация и ответственное отношение к предписаниям Роспотребнадзора должны привести к нормальному графику работы вахтового персонала на месторождениях полуострова Ямал с 1 июля.

Крупнейшая добычная "дочка" Газпрома - ООО "Газпром добыча Ямбург" отменяет обсервацию и самоизоляцию для вахтового персонала с 27 апреля, теперь достаточно сдать тест на COVID-19. Обязательная самоизоляция и новые заезды в пункты временного пребывания отменены с 18 апреля. "Сохранено требование: не ранее чем за пять дней до заезда на вахту работник обязан пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и получить результат", - отмечается в сообщении общества.

"Газпром трансгаз Сургут" уже с июня возвратит прежнюю доковидную продолжительность вахты - в течение одного месяца. Этого удалось добиться выработкой коллективного иммунитета к COVID-19, которым на данный момент обладают 86,8% работников, сообщило общество в своем телеграм-канале.

Успешнее всего прививочная кампания проходит в ЯНАО и ХМАО, небольшие темпы вакцинации в филиалах юга Тюменской области и Краснодарского края. На предприятии действует особый порядок допуска работника на закрытые производственные объекты (компрессорные станции, газораспределительные станции и др.). Допуск на рабочее место получают сотрудники с наличием антител к COVID-19, в противном случае работник должен пройти двухнедельный карантин в пункте временного пребывания с двойным прохождением ПЦР-теста. На данный момент в "буферных зонах" находится 20 человек, в основном, это работники подрядных организаций, рассказали "Интерфаксу" на предприятии. При повышении уровня коллективного иммунитета необходимость в пунктах временного пребывания отпадет.

Дистанционный режим в обществе отменен с 1 марта, ограничения остаются для сотрудников в возрасте старше 65 лет при отсутствии иммунитета, ПЦР-тестирование проходят только сотрудники, у которых не сформирована невосприимчивость к болезни.

Как сообщили "Интерфаксу" в отделе по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром добыча Ноябрьск", по итогам всех этапов вакцинации, которые прошли на территории ямальских и якутских подразделений, уровень коллективного иммунитета в компании на сегодняшний день составляет более 70%. "Вакцинация проходит по мере поступления вакцины, темпы зависят только от ее наличия. В Ноябрьске быстрее, т.к. он является центром распределения", - уточнили на предприятии.

Обязательная 14-дневная обсервация для персонала, работающего вахтовым способом, отменена для привитых и переболевших, имеющих антитела IgG. На промыслы заезжают только работники, которые имеют подтвержденный иммунитет. В связи с этим обсерваторы закрыты. Но продленный график вахтования еще действует. "Решение о возвращении к прежнему графику будет принято после ослабления региональных режимов повышенной готовности", - пояснили в обществе. Положительных тестов на коронавирус у привитых сотрудников за весь период вакцинации не выявлено. "На 16 апреля 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 среди сотрудников равен нулю", - добавили в "дочке" "Газпрома".

В ООО "Газпром добыча Оренбург" агентству сообщили, что по данным на 16 апреля вакцинировано 28% общей численности работников, или 50% от подлежащих вакцинации. Темп прививочной кампании в 3,5 раза превышает региональный. С учетом эпидемобстановки намечено поэтапное снятие ограничений, в том числе перевод работников из удаленных на стационарные рабочие места. ПЦР тестирование проводится всем работникам при выходе из отпуска, с больничного листа, прибывшим из командировки, выходящим с удаленного места работы на стационарное. Положительных тестов на коронавирус у привитых сотрудников нет. Кампания по вакцинации будет продолжена до достижения отметки в 70%. Персонал обособленных структурных подразделений постепенно выводится с удаленной работы, на дистанционном режиме менее 30%.

Чуть осторожнее действуют в "Севернефтегазпроме", где партнерами "Газпрома" являются германская Wintershall Dea и австрийская OMV. Как сообщил "Интерфаксу" советник генерального директора общества Игорь Воскресенский, на данный момент на предприятии вакцинировано (законченная вакцинация) - 188 работников (17,5%), второй компонент ожидают - 11 работников. Режим 14-дневной обсервации сохранен только для вахтового персонала, не имеющего антител класса IgG. Закрытие обсерваторов планируется с 1 января 2022 года, нормальный график работы для вахтового персонала вернется также с 1 января 2022 года. Удаленный режим работы сохраняется для работников, находящихся на карантине. Тестирование методом ПЦР сохранено, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией не регистрировалась с конца 2020 года.

Все чисто

"Роснефть" проводит прививочную кампанию против коронавирусной инфекции COVID-19 во всех дочерних предприятиях. На сегодняшний день коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции сформирован у более чем 71% сотрудников компании, сообщили агентству в пресс-службе НК. Прививочный процесс сопровождают специализированные медицинские организации, которые обеспечивают логистику и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава, включая предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение. Среди сотрудников, прошедших вакцинацию, не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией, отметили в компании.

Требование по обсервации работников, заезжающих на вахту, сохраняется в соответствии с методическими рекомендациями по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, добавили в "Роснефти". Без организации 14-дневной обсервации на вахту допускаются работники, ранее перенесшие COVID-19, прошедшие вакцинацию или тестирование методом ПЦР (на РНК SARS-Cov-2) и ИФА (на антитела IgM и IgG). "Закрыть обсерваторы планируется после получения соответствующих распоряжений от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Графики работы вахтового персонала не превышают сроков, определенных постановлением правительства РФ, и будут приведены в "нормальный режим" по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в регионах и официального снятия ограничений", - уточнили в НК.

В результате вакцинации и приобретенного иммунного ответа уже более 55% сотрудников группы "Газпром нефть" защищены антителами от COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НК. В Санкт-Петербурге вакцинацию прошли 54% сотрудников корпоративного центра. В регионах высокие темпы вакцинации демонстрируют дочерние общества в ЯНАО и ХМАО. Одним из лидеров по уровню коллективного иммунитета является команда арктической шельфовой платформы "Приразломная", где антитела сформированы уже у 81% сотрудников.

При наличии антител и отрицательного ПЦР-теста сотрудники заезжают на нефтепромысел без дополнительной обсервации, уточнили в компании. На данный момент "чистые терминалы" для временного проживания и медицинского контроля сотрудников перед началом вахты продолжают функционировать в регионах нефтедобычи НК. "Они доказали свою эффективность в качестве барьера на пути распространения вируса на производственных объектах компании. Постепенная оптимизация количества таких обсерваторов будет организована по мере увеличения уровня коллективного иммунитета сотрудников", - пояснили в "Газпром нефти".

Компания постепенно возвращает производственные объекты к привычному режиму работы, который существовал до распространения COVID-19. В частности, на ряде нефтепромыслов сроки вахты уже сокращены до стандартных 30 дней. Работу в офисах возобновили более 85% сотрудников "Газпром нефти" и дочерних предприятий. Все рабочие пространства обеспечены эффективной противовирусной инфраструктурой. Ряд подразделений используют комбинированный формат очной и удаленной работы персонала, в частности, в офисах IT-кластера. Также дистанционный формат труда сохраняется для сотрудников, относящихся к группам риска в связи с хроническими заболеваниями, возрастом или семейными обстоятельствами.

С марта регулярное ПЦР-тестирование проводится для сотрудников с периодичностью каждые две недели. Кроме того, компания начала массовое тестирование работников на антитела для постоянного мониторинга уровня коллективного иммунитета.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" агентству сообщили, что в компании развернута масштабная прививочная кампания. С учетом уже переболевших сотрудников иммунная прослойка должна составлять не менее 60% персонала организаций группы, сервисных и подрядных организаций. Большинство работников перенесло коронавирус в сравнительно легкой форме, в восьми случаях в воздух была поднята санитарная авиация для эвакуации работников с осложнениями для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ПЦР-тестирование в НК сохраняется в полном объеме, как и в период пиковых показателей заболеваемости. Для скрининга используется как классический метод ПЦР, так и экспресс тест на выявление антигена в мазке из носоглотки, что позволяет эффективно предотвратить занос инфекции в офисы и на производственные площадки. В компании сохраняются все меры противодействия распространению инфекции: масочный режим, социальное дистанцирование, регулярные уборки с применением дезинфицирующих средств, использование санитайзеров, термометрия и специальная схема организации питания.

В "Русснефти" на данный момент около 6% вакцинированных, сообщили в компании. В целом вакцинация по регионам идет равномерно. Обсерваторы сохранены только на предприятиях Нижневартовского блока, где действуют карантинные мероприятия. График работы вахтовиков приведен к нормативному режиму. Удаленный режим работы используется только для сотрудников на карантине или в ожидании результатов ПЦР тестов, взятие которых сохраняется по всему периметру.

В международной нефтесервисной группе Eriell длительность карантина для вахтовиков сейчас составляет от 7 до 10 дней. "Для всех сотрудников, заезжающих на вахту, мы проводим тестирование методом ПЦР и тестирование на антитела. И в зависимости от результатов корректируем продолжительность карантина", - сообщили "Интерфаксу" в компании. Обсервация пока не отменена, так как ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась.

"Мы вводили удлиненные вахты, но еще в октябре 2020 года вернулись в плановый режим, который действовал до пандемии", - добавили в Eriell. Дистанционный режим работы сохранен для сотрудников старше 60 лет, работников с маленькими детьми и сотрудников, проживающих с пожилыми родственниками. Тестирование методом ПЦР обязательно в компании после длительного отсутствия: командировки или отпуска. Ни у кого из прошедших вакцинацию не было положительных результатов по тестированию на COVID-19. "Последние полгода мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости. Думаю, одна из основных причин - вакцинация", - сказал собеседник агентства.

Директор департамента по связям с общественностью и административно-хозяйственной работе "Черноморнефтегаза" Сергей Зырянов сообщил "Интерфаксу", что на 21 апреля прошли вакцинацию более 600 работников ГУП, положительных тестов на COVID-19 у привитых сотрудников не обнаружено. Работающие вахтовым методом проживают на территории Крыма и не являются иностранными гражданами, в связи с чем 14-дневный карантин для них не предусмотрен. Дистанционный режим работы установлен для лиц старше 65 лет. ПЦР-тестирование продолжается, по состоянию на текущую дату информация о заболевших работниках на новую короновирусную инфекцию на предприятия не поступала.

Гибкий подход

"Вакцинация - это, безусловно, личное дело каждого. "СИБУР" как работодатель способствует тому, чтобы дать сотрудникам максимальную информацию для принятия обдуманного и взвешенного решения, а также предоставить им возможность вакцинироваться. Доступность вакцинации для наших сотрудников зависит от графика поступления вакцины в регионы деятельности компании, на данный момент это 14 регионов", - сообщили "Интерфаксу" в компании. Желающих привиться достаточно много, на сегодня иммунитет к вирусу сформирован уже у 67% сотрудников, на антитела протестировано 95%. Ориентируясь на рост уровня коллективного иммунитета, компания постепенно возвращается к привычному режиму работы с учетом действующих ограничений в регионах.

В офисах и на предприятиях созданы все условия для безопасной работы: проводится термометрия, выдаются средства индивидуальной защиты, проводится дезинфекция. При этом для сотрудников без антител сохраняется принцип шахматной рассадки. ПЦР тестирование проводится перед выходом в офис после отпуска, болезни или с удаленной работы более 14 дней, возвращения из командировки длительностью 3 дня, наличие тесного контакта по COVID-19, признаки ОРВИ, появившиеся на рабочем месте.

С 1 апреля "СибурТюменьГаз" поэтапно переходит на классический график работы вахтового персонала - 30/30. Обсервация носит рекомендательный характер. Если сотрудник не вакцинирован и не имеет иммунитета, то при выходе на работу необходимо иметь заключение об отрицательном результате ПЦР. Согласно требованию Роспотребнадзора от 4 января 2021 года, сотрудники, имеющие антитела IgG выше референсного значения, при заезде на работу не подлежат обсервации.

При этом компания понимает - для того, чтобы оставаться успешной, необходимо максимально оперативно подстраиваться под ситуацию и переосмыслить культуру организации работы в офисах, изменить подход к распределению офисных площадей в долгосрочной перспективе. "Поэтому, опираясь на накопленный опыт организации дистанционной и гибридной работы, мы внедрили новую концепцию работы офиса", - добавили в "СИБУРе". В основе подхода - меньшее количество личных кабинетов и выделенных рабочих мест, больше незакрепленных рабочих мест и пространств для коворкинга. Также часть сотрудников вне зависимости от эпидемиологической ситуации продолжит работать удаленно. К примеру, в корпоративном центре в Москве каждому работнику будет присвоена отдельная категория по принципу частоты присутствия в офисе. В новом "гибком" подходе сотрудники гибридного формата работы смогут в специальной IТ-системе забронировать свободное место в офисе на то количество времени, которое необходимо ему для работы.

Рисковые праздники

Чтобы майские гуляния не стали катализатором распространения коронавирусной инфекции, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. По словам руководителя ведомства, возвращение после длинного уик-энда на непродолжительную рабочую неделю и вновь на отдых может нести определенную угрозу. "В связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации - мы видим определенные риски", - пояснила она. По мнению специалистов, если сделать данный временной отрезок непрерывным, это позволило бы эпидемиологический прогноз сделать более стабильным.

Попова отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, поездки они совершают в общественном транспорте, который нередко переполнен. "Это хорошо, что это свежий воздух, загород, это на самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса", - подчеркнула она.

Помогут ли длинные выходные снижению заболеваемости в России или станут пиром во время чумы, станет ясно ближе к июню.