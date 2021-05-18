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Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск
Президент РФ Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин традиционно летом использует выходные дни для отдыха, полноценный отпуск ему не позволяет взять должность главы государства, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Полноценного (отпуска - ИФ), могу точно сказать, что не будет. В любом случае, больше, чем на несколько дней он не может отойти, скажем так, от регулярных рабочих мероприятий. Просто ему не позволяет его должность главы государства. Поэтому таких отпускных планов у него нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент брать полноценный отпуск летом.

Он напомнил, что, как правило, Путин отдыхает летом урывками, используя выходные дни.

При этом Пескову неизвестно о конкретных планах президента относительно мест отдыха.

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Владимир Путин Дмитрий Песков

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