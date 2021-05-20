Идею обязательной COVID-вакцинации не поддержали две трети россиян

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (66%) негативно отреагировали на идею обязательной вакцинации от коронавируса, среди людей в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 69%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Основной аргумент противников этой идеи, согласно исследованию, - мнение о том, что люди сами должны выбирать, делать прививку или нет, а обязательная вакцинация была бы нарушением их прав.

Одобряет идею обязательной вакцинации почти каждый пятый (19%) россиянин, среди сограждан от 45 лет такой подход приветствовал бы каждый четвертый респондент (25%), отмечают в SuperJob.ru. Главным доводом сторонников этой идеи является опасность заражения.

Затруднились оценить идею обязательной вакцинации от коронавируса 15% россиян.

Опрос был проведен 19-20 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 401 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах.

19 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в государственных интересах прививки следует сделать обязательными для защиты всего населения.

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.