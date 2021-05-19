Медведев счел, что людей иногда можно обязывать вакцинироваться

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что иногда в государственных интересах прививки следует сделать обязательными для защиты всего населения.

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

"Это вопрос соразмерности ценностей. С одной стороны - ценности отдельной жизни. С другой стороны - защиты всего населения", - пояснил он.

По мнению Медведева, ответ на эти вопросы предстоит дать юристам и людям, которые занимаются вакцинацией.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что распространение среди людей отрицательных мнений о вакцинации играют деструктивную роль.

"Они (мнения - ИФ) разносятся очень быстро в эпоху глобальных коммуникаций, в эпоху цифровой информационной среды и наносят колоссальный вред", - сказал Медведев.

По его словам, это формирует отрицательное отношение к процессу вакцинации.

"Наша общая задача - следить за тем, чтобы такого рода процессы не переходили грань дозволенного, и в некоторых случаях просто вмешиваться в эти процессы", - сказал Медведев,