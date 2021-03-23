Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 676 236+468 665

Голикова выступила против принудительной вакцинации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против принудительной вакцинации в России, а также против ограничительных мер для тех, кто не может пройти вакцинацию.

"Россия имеет достаточно богатый опыт вакцинирования. Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти (прививаться - ИФ) или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, - это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы".

Она подчеркнула, что ограничения для граждан, которые не могут пройти вакцинацию, в том числе по медицинским показаниям, приведут к ограничениям прав человека.

Ходить без масок, по мнению вице-премьера, россияне смогут после того, как будет выработан коллективный иммунитет.

"А без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет. Когда количество заражений резко сократится, потому что мы ту самую вакцинацию должны провести", - добавила она.

Татьяна Голикова Коронавирус

Новости

Третью смену в школах РФ планируют ликвидировать к 2025 году

Суд над Михаилом Менем перенесли из Иванова в Москву

Пандемия коронавируса

Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке

Минтруд предложил сделать COVID-вакцинацию необязательной для сотрудников на удаленке

Sollers решил наладить в России серийное производство электромобилей

СК сообщил о смерти найденной под лавиной в Заполярье девочки

СК сообщил о смерти найденной под лавиной в Заполярье девочки

Девочка, признанная погибшей под лавиной под Мурманском, оказалась жива

Пандемия коронавируса

Прививающимся вакциной центра Чумакова разрешили алкоголь

Генпрокуратура получит право представлять РФ в международных судах

Попавшая под лавину в Заполярье девочка погибла

Что произошло за день: понедельник, 22 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');