Голикова выступила против принудительной вакцинации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против принудительной вакцинации в России, а также против ограничительных мер для тех, кто не может пройти вакцинацию.

"Россия имеет достаточно богатый опыт вакцинирования. Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти (прививаться - ИФ) или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, - это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы".

Она подчеркнула, что ограничения для граждан, которые не могут пройти вакцинацию, в том числе по медицинским показаниям, приведут к ограничениям прав человека.

Ходить без масок, по мнению вице-премьера, россияне смогут после того, как будет выработан коллективный иммунитет.

"А без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет. Когда количество заражений резко сократится, потому что мы ту самую вакцинацию должны провести", - добавила она.