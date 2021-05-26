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Осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана привили от коронавируса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан получил прививку от коронавируса в колонии в Мордовии, сообщил "Интерфаксу" его брат Дэвид.

"Пола привили вакциной от COVID-19 неизвестного происхождения. Пол, кажется, чувствует себя хорошо, травму от постоянных нагрузок на его плече осмотрел тюремный врач", - сказал Дэвид Уилан.

По его словам, 20 мая Уилана в колонии посетили сотрудники американского консульства.

Дэвид Уилан также выразил надежду, что будущая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может способствовать освобождению его брата.

"Подтверждение саммита президента Байдена и президента Путина - это хорошие новости. Наша семья надеется, что этот диалог, начатый администрацией Байдена, позволит создать условия для освобождения Пола",- сказал Дэвид Уилан.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Пол Уилан Дэвид Уилан США Коронавирус Мордовия

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