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Брат Пола Уилана сообщил, что американец заболел в колонии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан связался с родителями из мордовской колонии и сообщил, что заболел и не может позвонить в американское консульство, заявил журналистам его брат Дэвид.

"Пол смог поговорить по телефону с родителями. Пол заболел, у него температура 102F (38.9 градусов по Цельсию), другие заключенные делятся с ним всеми безрецептурными лекарствами, которыми могут. Пол сказал, что ему дают антибиотики, хотя если у него, как он считает, простуда, не совсем понятно, почему выписывают именно антибиотики", - сказал Дэвид Уилан.

По его словам, Пол Уилан также не может позвонить в американское посольство, так как сотрудники ФСИН "не подтверждают телефонный номер", по которому он пытается позвонить.

"Целью является насколько возможно затруднить получение Полом дипломатической поддержки", - сказал Дэвид Уилан.

Он также сообщил, что семья Уилана приняла участие в конференц-колле с госсекретарем США Энтони Блинкеном для родственников американцев, осужденных или удерживаемых в заложниках за рубежом. "Это собрание с семьей показало нам, что Госдепартамент нас слышит", - сказал он.

При этом председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил "Интерфаксу", что обращений от Уилана к ним не поступало. "Новых жалоб от него не получали", - сказал собеседник агентства.

Общественники посещали Уилана в колонии в ноябре 2020 года после его жалоб на проблемы со сном.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии №17 в Мордовии.

Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Как сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник, вопрос об обмене Уилана на граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах, обсуждается. Адвокаты Уилана считают, что при администрации Джозефа Байдена этот процесс может ускориться.

Пол Уилан Дэвид Уилан США Мордовия

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