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Осужденный в России американец Тревор Рид заразился коронавирусом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Родственники студента из Техаса Тревора Рида, которого в России приговорили к девяти годам колонии за нападение на полицейских летом 2019 года, говорят, что он заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Риду. По делу назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил американца к девяти годам колонии общего режима и взыскал с него по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших.

Студент был признан виновным в применении насилия к представителям власти. В суде он сказал, что вину признать не может, так как был пьян и не помнит, что произошло.

По версии следствия, 16 августа 2019 года Тревор ругался с двумя женщинами у дома 106 по Ленинградскому шоссе. Патрульные полицейские попытались его урезонить, но тот проявил агрессию. Его силой доставили в отдел МВД по Левобережному району, а по дороге задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника и создал на дороге аварийную ситуацию.

В отделе оказалось, что задержан студент Тревор Рид из США, временно проживающий в Москве. Он был арестован.

Посол США в России Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен говорили что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и призывали его освободить.

Тревор Рид Москва коронавирус США МВД ОНК Ева Меркачева Мосгорсуд Головинский суд коронавирус

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