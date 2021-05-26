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РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" думает о внедрении программы поощрения пассажиров, прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщил на брифинге глава РЖД Олег Белозеров.

"Мы думаем на эту тему, но вот какой механизм можно было бы выбрать, пока мы не выбрали ", - сказал Белозеров.

"Мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" будет поощрять участников своей бонусной программы, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Олег Белозеров РЖД Коронавирус

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